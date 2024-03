Perché è stata rinviata Atalanta-Fiorentina

Un malore improvviso nel primo pomeriggio di domenica 17 marzo ha colpito il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Al momento è ricoverato al San Raffaele in condizioni gravi ma stabili. Il malore è stato avvertito qualche ora prima di Atalanta-Fiorentina, partita della 29ª giornata di Serie A inizialmente in programma quella domenica alle 18 ma poi rinviata per le condizioni critiche del dirigente viola.



COS’È SUCCESSO A BARONE - Secondo quanto era stato riportato da Sky Sport, alcuni giocatori della Fiorentina erano lì presenti insieme a Barone nel momento in cui il direttore generale ha avvertito il malore. Lanciato l’allarme i soccorsi sono stati imminenti, è stato portato all’ospedale San Raffaele di Milano dove è ancora ricoverato per capire come il suo organismo reagirà alle cure somministrate.



BARONE NELLA FIORENTINA - Nella Fiorentina Joe Barone ha la carica di direttore generale ma si occupa di tutti gli aspetti operativi nel club viola: è lui che ha seguito la progettazione del Viola Park, tiene i rapporti con le istituzioni sul tema stadio e si siede anche a trattare i giocatori in periodo di mercato. Barone è occhi e orecchie di Rocco Commisso spesso negli Stati Uniti ma aggiornato dal suo braccio destro su ogni aspetto della Fiorentina. Per il lavoro svolto nella scorsa stagione il direttore tecnico viola ha ricevuto anche il Premio Maestrelli 2022/23.