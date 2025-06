Getty Images

Perché è stata sospesa Auckland City-Boca Juniors

3 minuti fa



L'arbitro Nyberg dà uno sguardo al cielo e sospende Auckland-Boca Juniors, terza giornata del gruppo C della fase a gironi del Mondiale per Club. Poco dopo il 50' il direttore di gara ha interrotto la gara a causa del maltempo. Il termometro dello stadio Geodis Park di Nashville segna 36° ma delle nuvole minacciose rischiano di compromettere la partita, le squadre sono rientrate negli spogliatoi in attesa di nuove indicazioni da parte del fischietto svedese.



In aggiornamento