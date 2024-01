Qualche mese faè diventato procuratore sportivo a tutti gli effetti. L'ex dj Francesco ha preso il patentino per poter operare come agente di calciatori, superando regolarmente l'esame Fifa: "L'ho dovuto fare due volte perché la prima mi hanno bocciato" aveva raccontato ridendo in una nostra intervista. Dopo una serie di incontri con dirigenti e altri procuratori ha deciso di affiancarsi ad Alì Baràt, agente che nell'ultimo periodo ha chiuso tante operazioni internazionali tra le quali quella di Kim dal Napoli al Bayern Monaco.- I due sono diventati soci dell'agenzia Epic Sports, e il primo affare del Facchinetti procuratore è stato il trasferimento diche ha preferito un'esperienza all'estero declinando alcune proposte dall Serie B; insieme a Baràt ha accompagnato il giocatore in Svizzera, gli è stato vicino fino al momento della firma.- Aspettando le prossime trattative Facchinetti continua a guardarsi intorno per esplorare il calcio dal punto di vista del procuratore.. Due poli ai quali Francesco è molto legato e he vorrebbe mettere insieme creando un qualcosa che non è mai esistito fino a ora. Il suo obiettivo da agente è quello di valorizzare il talento, che sia di un giovane in rampa di lancio come Pafundi o di un giocatore affermato.