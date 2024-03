Perché Folorunsho non gioca Verona-Sassuolo e non è nemmeno in panchina

Michael Folorunsho non giocherà la sfida salvezza tra Verona e Sassuolo. Contro i neroverdi di Davide Ballardini, all'esordio su questa panchina, Marco Baroni perde dunque un pilastro della sua squadra. Il giocatore di proprietà del Napoli, in prestito in Veneto proprio dagli azzurri, non sarà nemmeno in panchina.



Il motivo del forfait in extremis? Un attacco influenzale. Folorunsho infatti era regolarmente presente nell'elenco dei convocati diramato dal Verona ma un malessere di stagione lo ha costretto ai box. Nessun infortunio dunque, il suo rientro dovrebbe avvenire già domenica prossima a Lecce, in un altro scontro diretto per la salvezza. Senza il suo centrocampista, Baroni ha spostato Noslin sull'esterno offensivo e inserito Henry come prima punta.