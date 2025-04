Perché Gasperini ha sostituito Lookman contro la Lazio

Getty Images

Un cambio arrivato per errore. In Atalanta-Lazio la sostituzione di Lookman non era prevista. L'attaccante nigeriano è uscito a un quarto d'ora dalla fine con il risultato di 1-0 per i biancocelesti dopo il gol di Isaksen, calcio d'angolo per la squadra di Baroni ma l'arbitro, richiamato dal quarto uomo, ferma il gioco per permettere i cambi:. In campo è cambiato poco e i nerazzurri non sono riusciti a evitare la terza sconfitta di fila, ed è anche la seconda volta consecutiva in cui Lookman esce in situazione di svantaggio e prima dell'80'.

- Era già successo a Firenze, quando poi i viola vinsero con lo stesso risultato della Lazio grazie al gol di Kean.. In tanti si sono chiesti come mai Gasp abbia tolto di nuovo sia Retegui che Lookman, a spiegare la sostituzione del nigeriano è stato lo stesso allenatore ai microfoni di Dazn nel post partita: "C'è stato un errore. Avevo detto Ede, hanno capito Ade".

- Il tecnico voleva togliere Ederson, il team manager aveva capito Ademola. Lookman non prende benissimo questo misunderstanding tra i due: l'attaccante esce dal campo e si incammina verso la panchina contrariato e frustrato per la scelta dell'allenatore.: il brasiliano viene sostituito al 78' con l'ingresso in campo di Brescianini; così come successo a Maldini e Samardzic, anche l'ex Frosinone non riesce a cambiare l'andamento della gara, così i nerazzurri tornano a casa col terzo ko di fila.