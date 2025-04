Perché Gasperini ha sostituito Retegui contro la Lazio

Getty Images

A un quarto d'ora dalla fine di Atalanta-Lazio Gasperini ha tolto Mateo Regegui. L'ha fatto di nuovo, come a Firenze. E anche stavolta con la squadra in svantaggio che non è più riuscita a rimontare. Stesso copione del Franchi. L'unica differenza è che stavolta l'attaccante della Nazionale è rimasto in campo una ventina di minuti in più, una settimana fa era entrato Samardzic e contro la Lazio ha preso il suo posto Daniel Maldini.

- Il giocatore non l'ha presa benissimo: è uscito dal campo da dietro la porta di Carnesecchi per far riprendere prima il gioco,. Gasperini avrebbe voluto che il cambio avvenisse dopo il calcio d'angolo in favore degli avversari ma sia lui che Lookman (Samardzic al suo posto) sono usciti prima dal campo e così le sostituzioni sono state fatte subito.

- Nel post partita Gasperini ha spiegato la sostituzione di Retegui: "È chiaro che in questo momento, ormai da diverse partite, facciamo fatica a realizzare - ha detto l'allenatore a Dazn - Questo ci mette in difficoltà: se capita come a Firenze o come contro la Lazio, alla prima azione avversaria, vai a compromettere una gara"., cercando di pescare quel jolly che avrebbe potuto cambiare la gara. Ma per l'Atalanta è stata un'altra, ennesima, giornata storta.