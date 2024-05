Perché Gatti non è stato ancora convocato da Spalletti per l'Europeo

Getty Images

L'Italia di Luciano Spalletti si presenta all'Europeo in Germania da campione in carica, nel torneo che parte il 14 giugno e si chiude con la finalissima del 14 luglio. Dall'elenco dei pre convocati del ct è stato escluso Francesco Acerbi, che non ha superato i problemi di pubalgia e ha deciso di non rischiare.- Spalletti al suo posto ha preallertato Federico Gatti, il difensore della Juventus non è stato ancora convocato: il ct dovrà tagliare quattro giocatori entro il 6 giugno, e uno di questi dovrebbe essere Acerbi., per questo Gatti è stato avvertito ma non ha raggiunto il ritiro di Coverciano: al momento si sta allenando da solo in attesa di una decisione definitiva.

- E' ancora una volta la pubalgia a fermare Acerbi, dopo avergli fatto saltare alcune partite durante la stagione l'ha costretto anche a dare forfait per l'Europeo.con la speranza che venga risolto del tutto il problema che l'ha fermato per il torneo in Germania.- Tra i: Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Gianluca Mancini (Roma) e Giorgio Scalvini (Atalanta). Se il ct dovesse decidere di giocare con la difesa a tre ci sono anche Giovanni Di Lorenzo (Napol) e Matteo Darmian (Inter) adattabili come braccetti di destra.