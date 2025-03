Perché Gatti non ha rinnovato con la Juventus

Getty Images

Il Napoli ha acceso i riflettori in casa Juventus per rinforzare la difesa in estate: il ds. Adesso lo vorrebbe in azzurro. Al momento è soltanto un'idea, come riporta Sky Sport, da capire se nei prossimi mesi può diventare un obiettivo concreto. Nelle scorse settimane Manna è stato a Milano per alcuni incontri già programmati, non è escluso che possa aver visto anche l'entourage di Gatti per capire se ci sono margini per aprire una trattativa.

- Arrivato alla Juventus nell'estate 2022, un anno e qualche mese dopo Gatti ha firmato il primo rinnovo con i bianconeri: il contratto è stato allungato fino a giugno 2028, e l'ingaggio è arrivato a 1,5 milioni di parte fissa che considerando anche i bonus sale a poco più di 2 milioni. Nei piani del club però c'era un ulteriore prolungamento allungando la scadenza a giugno 2029 e migliorando lo stipendio in essere., prima vuole capire in che modo la Juve finirà la stagione perché la qualificazione o meno alla prossima Champions potrebbe cambiare anche i piani di mercato.

- Il Napoli intanto segue la situazione dalla finestra con particolare interesse: il nome di Gatti è uno dei primi nella lista di Manna, De Laurentiis è pronto a fare un altro investimento importante per un difensore italiano dopo aver preso Buongiorno in estate dal Torino (40 milioni totali, 35 fissi più 5 di bonus).per il quale c'è un accordo verbale totale sia tra club che con il giocatore, con un contratto di cinque anni già pronto: probabilmente in rosa prenderà il posto di Juan Jesus in scadenza di contratto e verso l'addio.