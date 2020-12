Gent.mo Procuratore,sono un tifoso napoletano che non riesce a spiegarsi il motivo per il quale il bomber Milik non venga utilizzato da Gattuso; penso che potrebbe farci comodo per tentare di vincere lo scudetto nel ricordo di Maradona. Non ci può tradire, non può andare via a gennaio! Almeno che ci aiuti fino a giugno 2021...Secondo Lei cosa accadrà? PeppeCaro Peppe,i. Oggi, però,e a farne le spese sono proprio i tifosi genuini come te. Nel caso di specie, è evidente che, non trovando un accordo sul rinnovo,Analizzando concretamente la situazione che si è venuta a creare intorno al calciatore, ritengo cheal termine del proprio contratto e firmare un pre-contratto con un altro club. Il Napoli sarà, pertanto,con il calciatore e il suo entourage e vendere già nella finestra di mercato invernale il calciatore al miglior offerente.Incombendo la spada di Damocle di perdere il calciatore a parametro zero a giugno,e non andare incontro a una pesante minusvalenza!Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: se Milik sarà ceduto a gennaio chi sarà la squadra che potrà avvalersi delle prestazioni sportive del bomber polacco