Perché gioca Martinez e non Sommer nell'Inter

Getty Images

A una manciata di partite dalla fine della stagione l'Inter è ancora in corsa per due obiettivi: scudetto e Champions League. In Serie A è a -2 dal Napoli che ha scavalcato i nerazzurri dopo il ko di San Siro contro la Roma, in Europa dovrà giocare il ritorno della semifinale contro il Barcellona dopo il 3-3 dell'andata. Prima però la squadra di Inzaghi affronteràche si giocherà martedì 6 maggio.

- Tra i giocatori dell'Inter che dovrebbero riposare c'è anche il portiere svizzero Yann Sommer.. Se dovesse giocare lui, per il classe '98 sarebbe la nona partita stagionale, la quarta in campionato. Finora Martinez in Serie A ha giocato contro Genoa, Napoli e Monza, in Coppa Italia le ha giocate tutte lui (Udinese, Lazio e andata e ritorno con il Milan) e ha anche una presenza in Champions League contro il Feyenoord. Finora, in 8 partite la metà le ha chiuse con un clean sheet.

- Sommer ma non solo, come detto Inzaghi dovrebbe lasciare fuori diversi titolare per la gara di stasera a San Siro: verso l'esclusione anche. Out per squalifica, da valutarema al momento le sensazioni non sono positive. Ecco quali sono le probabili formazioni delle due squadre a poche ore dall'inizio della partita.: Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa.: Inzaghi.: Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bernede, Bradaric; Sarr, Mosquera.: Zanetti.