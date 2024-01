Perché Henderson non è andato alla Juventus: UFFICIALE all’Ajax

Dopo soli sei mesilascia l’Arabia Saudita e torna in Europa. Dopo aver rescisso il contratto con l’Al-Ettifaq, il centrocampista inglese ha firmato con l’Ajax fino a giugno 2026.- Due anni e mezzo di contratto annunciati così sul sito ufficiale del club: “L'Ajax ha raggiunto un accordo con Jordan Henderson per il suo trasferimento ad Amsterdam. Il centrocampista ha giocato per l'Al-Ettifaq negli ultimi sei mesi. Il giocatore, che vanta 81 presenze con la nazionale inglese, ha recentemente accettato di rescindere il suo contratto con il club dell'Arabia Saudita. Il free agent, ex giocatore del Sunderland e del Liverpool,. Henderson è nato il 17 giugno 1990 a Sunderland, in Inghilterra".- In queste settimane Henderson aveva avuto anche qualche contatto con la Juventus, m. Giuntoli ha annunciato che il mercato bianconero è chiuso con Djalo, ma se dovesse presentarsi l’occasione giusta potrebbe arrivare ancora un centrocampista.- L’identikit richiesto da Massimiliano Allegri è quello di una mezz’ala d’inserimento e qualità, che possa garantire i gol e gli assist che non è riuscito a dare Pogba. Per questo i profili di Henderson e prima ancora di Phillips del Manchester City non convincevano l’allenatore, che vorrebbe più un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Pogba.