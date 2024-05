Perché Henry era in tribuna a vedere il Como

Nel giorno della festa del Como per il ritorno in Serie A,. Alla squadra di Fabregas è bastato l'1-1 in casa contro il Cosenza per conquistare la promozione dopo 21 anni dall'ultima volta, al fischio finale in tribuna c'era anche l'ex attaccante di Arsenal e Barcellona e oggi ct dell'Under 21 della Francia. Titì sorrideva, lì vicino all'uomo di fiducia della proprietà Mirwan Suwarso.- In tanti si sono chiesti perché Henry fosse venuto in Italia a vedere il Como,: la sua presenza è legata a quella di Cesc Fabregas, quandò arrivò da giocatore acquistò anche una parte delle quote del club dei fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, considerati da Forbes le persone più ricche in Italia.

- Nel post partita Henry ha premiato tutti i giocatori insieme al presidente della Serie B Mauro Balata,. Ufficialmente in panchina c'è Osian Roberts perché Fabregas non ha il patentino e la deroga è scaduta a Natale (era stato promosso dalla Primavera a metà novembre al posto di Longo), ma dietro al capolavoro del Como c'è la mano di Cesc.