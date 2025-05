Perché Huijsen può giocare il Mondiale per Club con il Real Madrid

AFP via Getty Images

Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Dean Huijsen dal Bournemouth. I blancos hanno sborsato i 50 milioni di sterline della clausola rescissoria (circa 59 milioni di euro) per averlo già a disposizione per il Mondiale per Club. Il classe 2005 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

REAL MADRID: UFFICIALE L'ARRIVO DI HUIJSEN

Il Real ha accettato di pagare subito la clausola per averlo a disposizione per il Mondiale, che prenderà il via il 13 giugno negli Stati Uniti. Ma come mai i blancos possono tesserarlo prima del 30 giugno?

La FIFA, per l'occasione, ha aperto una finestra di mercato dal 1° al 10 giugno aperta a tutte le Assiociazioni Membro che abbiano squadre coinvolte nella rassegna: "In base al regolamento, le Associazioni Membro FIFA dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro FIFA interessata".