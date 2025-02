Perché il Bologna ha preso Calabria dal Milan

Dopo una vita in rossonero, Davide Calabria ha detto addio al Milan. Entrato nelle giovanili rossonere quando aveva appena 11 anni se n'è andato da uomo e giocatore fatto e finito, passando al Bologna in prestito secco fino a giugno.- In questa stagione aveva perso il posto da titolare, il Bologna cercava un terzino con le sue caratteristiche per sostituire Posch che aveva chiesto la cessione: così i rossoblù hanno approfittato della situazione di Calabria nella rosa rossonera e hanno deciso di fare un tentativo per provare a prenderlo.. Calabria è in scadenza di contratto a giugno con il Milan, e già da ora è libero di firmare con un altro club a zero per la prossima stagione.

- Calabria prende il posto di Posch in rosa ma anche in campo: sulla fascia destra si giocherà il posto da titolare con lo svedese Holm, dietro di loro De Silvestri pronto a mettersi a disposizione quando necessario., sei mesi per provare a convincere dirigenza e allenatore che poi, eventualmente, potrebbero tesserarlo a zero alla fine della stagione. Un'occasione per entrambe le parti, da sfruttare fin da subito.