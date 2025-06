Perché il Brighton ha preso Coppola dal Verona

Con il trasferimento di. Coppola arriva da una stagione importante al Verona, durante la quale è sempre stato titolare fisso diventando uno dei protagonisti della salvezza gialloblù. E così, nonostante ci fosse l'interesse di alcuni club italiani, il Brighton è stata la società che più di ogni altra ha dimostrato di volere il difensore classe 2003 affondando il colpo.

- Quando un difensore italiano esce dalla Serie A. Inoltre, molti italiani arrivano in Premier League con la capacità di giocare in più ruoli, capaci di gestire la pressioni e bravi a impostare l'azione in una squadra che punta sulla costruzione dal basso. Storicamente l'Italia ha avuto alcuni dei difensori più forti al mondo - da Maldini a Nesta, passando per Cannavaro - in Inghilterra lo sanno e sono sempre attenti ai nostri talenti.

- Coppola è solo l'ultimo di una lunga serie, anticipato dadel quale all'Arsenal sono molto contenti. Chi sta giocando in Inghilterra da una vita è Angelo, diventato una colonna del West Ham così comeè stato un giocatore importante sia per Chelsea che West Ham; a proposito di esterni:è appena arrivato al Brentford,ha vinto l'Europa League col Manchester United ecol Tottenham. Andando più indietro nel tempo, al Newcastle ha giocato, il Liverpool avevaè stato all'Everton alla fine degli Anni '90.