Ci sono delle zone nel mondo in cui giocare a calcio ha un significato diverso. Sembra un’assurdità, uno di quei racconti di guerra di anni e anni fa. La realtà però è che questo è il nostro mondo. Vale allora la pena di capire cosa sta accadendo. Sentiamo ogni giorno parlare di, nei telegiornali, nei talk-show, nei lunghi ed interminabili post su Facebook;, senza intenderne il reale significato.Il nostro concetto di libertà non è lo stesso dei nativi aborigeni australiani, costretti a vivere come braccianti nelle fattorie di chi ha colonizzato la loro terra ancestrale; non è lo stesso degli indigeni brasiliani dell’Amazzonia, sempre più in ritirata a causa del feroce disboscamento della zona; non è lo stesso dei siriani, ridotti a motivo di imbarazzo per chi nel mondo avrebbe dovuto proteggerli; e sicuramente non è lo stesso dei. Per loro il calcio equivale a dire: “oggi ci siamo anche noi, oggi proveremo a dire la nostra”.Il 2 febbraio del 2016, le forze speciali turche dell’anti-terrorismo hanno fatto irruzione nella sede dell’, mettendo a soqquadro la sede e sequestrando computer e documenti ufficiali del club. Il motivo della retata era un tweet che inneggiava al terrorismo curdo e che in seguito si rivelò essere un fake., la Coppa di Turchia, dell’Amed sul Buraspor.Ora la domanda sorge spontanea: perché mai la polizia ha dovuto razziare la sede di un piccolo club di terza divisione per una semplice partita vinta? Il motivo è semplice:dalla faccia della Terra e della storia. La crescente escalation della squadra turca, multata nel 2014 per aver cambiato il proprio nome in(denominazione curda della città) e modificato lo stemma con i colori del Kurdistan, altro non era agli occhi del governo centrale che il simbolo della resistenza del popolo curdo.Le vittorie dell’Amedspor erano e sono tuttora accompagnate da cori ed appelli a favore dei combattenti curdi nella guerra tra il governo turco e il PKK (Partito dei Lavoratori Curdi). Come se non bastasse, autore di uno dei due gol che hanno eliminato il Bursaspor, è stato squalificato per 12 giornate e multato di 19.500 lire turche per aver pubblicato sui suoi profili social questo post:Il giocatore è stato accusato di “discriminazione e propaganda politica” ed. Episodio non rimasto isolato perché il 7 gennaio 2018 la sua auto è stata colpita da due proiettili nei pressi di Duren in Germania.e multato di 273.000 lire turche per aver protestato contro l’invasione della città di Afrin, città siriana a maggioranza curda.Le storie dell’Amedspor e di Deniz Naki sono solo due dei tanti episodi che negli ultimi anni evidenziano il(che con la riforma costituzionale del 2017 ha rafforzato ancora di più i suoi poteri, aprendo di fatto la strada ad un regime autocratico) di usare il calcio come unoe silenziare ogni possibile opposizione.Una vittima illustre di questo processo decadente verso un sistema dispotico è senz’altro Hakan Sukur. I più lo ricorderanno per aver giocato nel campionato italiano con la maglia dell’Inter nella stagione 2000/01,, se non l’Icona del calcio turco. Se il Galatasaray e la Turchia in generale possono vantare un minimo di gloria in campo internazionale lo devono a lui.Nel 2000 ha regalato l’unico trofeo europeo ad una squadra turca, vincendo la Coppa Uefa con il Galatasaray, ma soprattutto. Insomma, una specie di eroe nazionale.Nel 1995 il suo primo matrimonio è stato festeggiato come un evento sul calendario di tutti i turchi. Ironia della sorte,e poi, nel 2016, dopo averne confiscato tutti i beni e incarcerato il padre, ha fatto emettere un ordine di arresto nei suoi confronti perché ritenuto complice del (presunto) golpe del 15 luglio. Golpe che secondo l’AKP (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo) ha avuto in Fethullah Gulen, padre politico di Hakan Sukur, la mente organizzatrice.Ora il giocatore che detiene il record di gol fatti con la maglia delle stelle crescenti (51) gestisce con la sua famiglia una tavola calda a Palo Alto. In Turchia nessuno può parlare di lui, ci sono spie e delatori del governo in ogni bar, caffetteria o ristorante. I tifosi allo stadio non possono neppure dedicargli cori o striscioni per non subire ritorsioni pesanti dalla polizia.di alcune strutture a lui dedicate. Un tentativo neanche troppo velato di cancellarlo dalla storia.Per un giocatore che cade nell’oblio ce n’è un altro che nella terra al confine tra due mondi è salito agli onori della cronaca,. Dopo quasi 7 stagioni più o meno felici in Spagna tra Atletico Madrid e Barcellona, il turco quest’anno è ritornato in patria nel Basaksehir, la squadra dell’AKP (ci ritorneremo in seguito)., appoggio che in quel di Catalogna gli è costato più di una critica, ma che in Turchia lo ha reso una star. Un legame che ha trovato il suo apice l’11 marzo quando l’ex Barça si è sposato e ha scelto come testimone il presidentissimo. E in suo onore la cerimonia ha subìto notevoli restrizioni (su tutte la proibizione di ogni tipo di bevanda alcolica) perché Erdogan è un musulmano integralista.Arda Turan non è l’unico giocatore usato da Erdogan per la propria propaganda politica. Qualche settimana fa in Germania hanno suscitato non poche polemiche le foto che ritraggono il premier turco con(giocatori turchi naturalizzati tedeschi). E’ stata lanciata persino una petizione su change.org per chiedere l’esclusione dei due dalla selezione tedesca in vista di Russia 2018; si è arrivati a 30.000 firme. I due si sono difesi dichiarando:L’intromissione dell’AKP nel calcio è però molto più invasiva di quanto si potrebbe immaginare perché Erdogan, come tutti gli uomini di potere, ha una sola paura: l’ignoto. E un solo obiettivo, il controllo totale. Su questa base nasce la carta, una specie di tessera del tifoso, ma molto più restrittiva. Senza la carta non è possibile acquistare i biglietti delle partite. I dati richiesti per averla sono: nome, cognome, riconoscimento facciale, numero del cellulare e coordinate bancarie.Un tentativo da Grande Fratello per tenere anche a bada gli Ultras, in particolar modo quelli delche nel giugno del 2013 misero da parte le loro ostilità per unirsi alle migliaia di persone durante le proteste scoppiate in piazza Taksim.Ma il meglio deve ancora venire e si chiama Istanbul Basaksehir. Ilè a tutti gli effetti. I colori dei seggiolini dello stadio sono gli stessi del partito.Prima delle partite vengono mostrate sul maxi-schermo le immagini delle truppe turche che avanzano in Siria, le mascotte sono dei bambini vestiti da soldati ottomani e l’entrata dei giocatori in campo è accompagnata dal coro Dio è grande. Goksel, il presidente del club,. Il problema è che lui stesso è un membro del Partito fondato da Erdogan.negli ultimi anni ha lottato con le Tre Grandi (Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce) per la vittoria della Super Lig. Tra le sue file trovano posto giocatori come il capitano Emre Belozoglu, Gael Clichy, Adebayor, Eljero Elia, Gokhan Inler e ovviamente lui, Arda Turan.che hanno reso grande una squadra che fino a 10 anni fa viveva all’ombra della terza categoria. Qualche anno fa il Premio Nobel Omar Pamuk spiegava che in Turchia il calcio non è l’oppio dei popoli, maUna macchina che continua a raccogliere sempre più adepti. E’ il caso del “nostro” Cengiz Under, che dopo la sua prima doppietta giallorossa ha postato questa foto. Da molti interpretato come un chiaro omaggio ai 3 soldati turchi, vittime degli scontri durante l’assedio di Afrin.Il calcio in Turchia è malato, i pochi giornalisti che provano a raccontare ciò che realmente accade vengono silenziati con minacce e arresti.Tratto da www.rivistacontrasti.it