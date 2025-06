Perché il Chelsea vuole Maignan

Getty Images

La trattativa per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è in stand by, il motivo è legato all'offerta presentata dalla società che è scesa dai 5 milioni di base fissa ai 4 con bonus legati alla qualificazione alla Champions League 2026/27. Una mossa che probabilmente ha deluso e infastidito l'ex Lille, per il quale potrebbe aprirsi una pista in Premier: il Chelsea lo sta seguendo da almeno un anno, il Manchester United sta pensando di prendere un nuovo portiere al posto di Onana. In caso di addio, ai rossoneri piacciono Svilar e Carnesecchi.

- Proprio i Blues, nei giorni scorsi hanno iniziato ad avviare i contatti con l’entourage del giocatore, in attesa di una prima proposta; il club inglese ha sondato il terreno, per capire costi e fattibilità di un’eventuale operazione.: Robert Sanchez, Filip Jorgensen, Lucas Bergstrom, Marcus Bettinelli e Mike Penders.- In quella che potrebbe diventare quasi una rivoluzione per il Milan, Maignan non è l’unico big in bilico. Anzi, la partenza più probabile è quella di: il centrocampista olandese è vicino al Manchester City. Occhio alla situazione di, perché l’Al-Hilal ha trovato l’accordo col Milan intorno ai 35 milioni di euro, manca però l’ok del giocatore che sta valutando la proposta.