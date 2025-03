Perché il Club Leon è stato estromesso dal Mondiale per Club

Getty Images

La FIFA ha comunicato l'esclusione dal Mondiale per Club del Club Leon per aver violato i criteri sulla multi proprietà. La squadra messicana, infatti, fa capo al Gruppo Pachuca, lo stesso che è alla guida del Pachuca, a sua volta qualificato per la competizione che inizierà il 14 giugno.

IL COMUNICATO - "A seguito del procedimento disciplinare aperto nei confronti del CF Pachuca e del Club León, il presidente della Commissione disciplinare della FIFA ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d'appello della FIFA, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del Codice disciplinare della FIFA. Dopo aver valutato tutte le prove presenti nel fascicolo, il presidente della Commissione d'appello FIFA ha deciso che il CF Pachuca e il Club León non soddisfano i criteri di proprietà multi-club definiti dall'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. In linea con l'articolo 10, paragrafo 4, del Regolamento della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, la FIFA ha stabilito che il Club León sarà eliminato dalla competizione, con il club da ammettere in sostituzione che sarà annunciato a tempo debito".

Il Club Leon era stato sorteggito nel Gruppo D con Chelsea, Flamengo ed Es Tunis e dovrà, ora, essere sostituito. Per i criteri del ranking della CONCACAF dovrebbe toccare al Club America, ma la norma prevede la partecipazione al massimo di due squadre dello stesso Paese (a meno di vittorie di trofei continentali) e quindi nel ranking potrebbero non essere incluse le formazioni messicane. Se così fosse la prima in graduatoria sarebbe l’Alajuelense. Il club del Costa Rica aveva presentato il ricorso per chiedere la squalifica di una tra Pachuca e Club León, proprio sulla base delle norme legate alla multiproprietà.