Perché il Como ha preso Ikoné

Redazione Calciomercato

Il Como è stata una delle squadre più attive nel mercato di gennaio:: "Como 1907 è lieto di annunciare che Nanitamo Jonathan Ikoné si è unito al club dall'ACF Fiorentina" è stato l'annuncio ufficiale del club. L'esterno francese arriva al Como in prestito con diritto di riscatto da esercitare eventualmente alla fine della stagione.- Come in ogni operazione chiusa dal Como, Cesca Fabregas ha avuto dei contatti diretti con il giocatore convincendolo ad accettare il progetto del club superando la concorrenza di altre società estere. Ikoné può portare qualità ed esperienza, come ha sottolineato anche l'allenatore dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo: "- ha evidenziato Fabregas - La sua capacità di rompere le difese e creare occasioni da gol si allinea perfettamente con la nostra filosofia d’attacco".

- Queste, invece, sono state le prime parole di Jonathan Ikoné dopo aver firmato con il Como: "Sono davvero contento di essere qui e voglio dare il massimo per aiutare la squadra a vincere - ha detto -. Fabregas mi ha spiegato il progetto e le sue idee, apprezzo molto il suo modo di lavorare perché ama il bel calcio e punta sempre a giocare il più possibile. In più Como è una città bellissima, ho già fatto una passeggiata sul lago ed è stato davvero bello".