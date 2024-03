Perché il derby Milan-Inter si gioca di lunedì

Sarà un lunedì sera da brividi a San Siro, quello del 22 aprile, giorno in cui è stata programmata la sfida tra Milan e Inter alle ore 20.45. Il responsabile del calendario della Serie A Andrea Butti ha spiegato che la richiesta di giocare il derby di Milano nel Monday Night è stata del Milan che il giovedì precedente sarà impegnato in Europa League con possibili supplementari.



DOVE VEDERE IL DERBY MILAN-INTER - La partita sarà visibile su Dazn che ha la priorità di scelta sul big match di giornata. Sky può scegliere tra il lunch match della domenica alle 12.30, quello del sabato alle 20.45 o del venerdì o lunedì alla stessa ora. In questo caso, però, facendo il derby Milan-Inter di lunedì sera e avendo Dazn la precedenza sulla partita più importante di giornata la partita sarà trasmessa su quest’ultima emittente.



COME ARRIVA IL MILAN AL DERBY - Come detto, quattro giorni prima del derby con l’Inter il Milan di Stefano Pioli ha in programma il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma alle 21. La gara d’andata si giocherà giovedì 11 aprile a San Siro, sempre alle 21; la sfida di ritorno sarà all’Olimpico giovedì 18 aprile, e tra le due partite il Milan affronterà il Sassuolo a Reggio Emilia domenica 14 aprile per la 32ª giornata di campionato.



COME ARRIVA L’INTER AL DERBY - Niente Europa invece per l’Inter, eliminata negli ottavi di finale di Champions League per mano dell’Atletico Madrid dell’ex giocatore nerazzurro il Cholo Simeone. Nelle tre partite che precedono il derby la squadra di Simone Inzaghi affronterà tre squadre in lotta per la salvezza: lunedì 1º aprile ospiterà l’Empoli, la settimana dopo giocherà ancora di lunedì, l’8 aprile a Udine, e poi, a 8 giorni dalla gara col Milan, domenica 14 aprile affronterà il Cagliari in casa. Tutte e tre le partite sono in programma alle 20.45.