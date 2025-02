Perché il Galatasaray vuole denunciare Mourinho

Middle East Images/AFP via Getty Images

Tanta tensione e nessun gol nel derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe: nel posticipo della 25a giornata del campionato turco, giocato lunedì 24 febbraio, il big match è finito 0-0 e con 4500 agenti di polizia allo stadio. La partita ha lasciato qualche strascico polemico nelle interviste post gara, l'attenzione dal campo si è spostata in sala stampa dove Mourinho ha dichiarato: "Dopo la partita sono andato nella stanza dell'arbitro e l'ho ringraziato per aver diretto questa grande partita, vicino a lui c'era anche l'arbitro turco e così mi sono girato verso di lui e gli ho detto che".

- Ecco, quest'ultima frase rilasciata da Mou non è piaciuta molto al Galatasaray, che in serata ha rilasciato un duro comunicato verso l'allenatore del Fenerebahçe: "Dall'inizio delle sue funzioni manageriali in Turchia, l'allenatore del Fenerbahçe Josè Mourinho ha costantemente rilasciato dichiarazioni sprezzanti rivolte al popolo turco. Oggi, il suo discorso si è intensificato oltre i semplici commenti immorali in una retorica inequivocabilmente disumana.. Inoltre, osserveremo diligentemente la posizione adottata dal Fenerbahçe – un'istituzione che professa di sostenere 'valori morali esemplari' – in risposta alla condotta riprovevole mostrata dal suo manager".

- Un nuovo capitolo di una rivalità storica che in Turchia va avanti da sempre. Dopo il pareggio nello scontro diretto la classifica non è cambiata per le due squadre: alla 24a giornata. A proprosito, la squadra dove in estate è arrivato Ciro Immobile - considerata la terza big del campionato - in quesa stagione è quarta a 41 punti, davanti c'è il Samsunspor a 46.