Perché il Genoa gioca con i colori del Boca Juniors contro la Juventus

Dopo la sosta per le nazionali la Serie A riapre il sipario, e prepara una giornata piena di emozioni nella quale il match da cerchiare in rosso è quello di domenica sera tra Napoli e Milan. In uno degli anticipi di sabato 29 marzo, il Genoa di Patrick Vieira alle 18 affronterà la Juventus del nuovo allenatore Igor Tudor che debutterà subito tra i suoi tifosi all'Allianz Stadium.

- Il gemellaggio tra Genoa e Boca ha origini lontane, i due club sono legati dalla storia: la società argentina è stata fondata da un gruppo di emigrati genovesi - "Los Xeneizes" - il prossimo 3 aprile il Boca Juniors festeggerà i 120 anni dalla nascita e i rossoblù hanno deciso di omaggiare così, con qualche giorno d'anticipo, la ricorrenza.

- Il Genoa si presenta alla sfida con la Juventus con una classifica positiva: 12° posto con 35 punti, l'arrivo di Vieira ha svoltato l'andamento della squadra dopo un periodo iniziale di difficoltà con Gilardino in panchina.. Con nove partite dalla fine del campionato e +13 sulla zona retrocessione la squadra può considerarsi quasi del tutto salva ma vuole comunque chiudere bene la stagione. A iniziare dalla partita con la Juventus.