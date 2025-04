Perché il goal di Ilic in Como-Torino è stato annullato: Biraghi come Julian Alvarez

Getty Images





Episodio particolare nella moviola di32esima giornata di Serie A: in pieno recupero, i granata pareggiano con Ilic che raccoglie una respinta da calcio d'angolo e segna con la complicità del portiere locale Butez che non vede partire il pallone dietro ad una selva di gambe.La rete, però, viene annullata: sulle prime tutti pensano ad un possibile fuorigioco che però non è ravvisabile riguardando le immagini. Invece, il motivo dell'annullamento del goal è lo stesso che ha portato alla cancellazione del rigore di Julian Alvarez che ha generato tante polemiche in Atletico-Real agli ottavi di finale di ritorno di Champions League:. Dal dischetto come dalla lunetta, questo non è permesso, e dunque la rete non è valida.