Perché il Liverpool non gioca il Mondiale per Club

AFP via Getty Images

È calcio d’estate, ma che calcio… Una volta archiviata la Serie A si partirà con il, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio negli Stati Uniti e sarà la prima edizione con il: i bianconeri sono stati inseriti nel gruppo G con Al-Ain, Manchester City e Casablanca; i nerazzurri sono nel gruppo E con Monterrey, River Plate e Urawa Reds.- Nel torneo che si giocherà in Usa non ci sarà il Liverpool, che non rientra nei 12 posti destinati ai club europei: al Mondiale per Club si sono qualificati i campioni della Champions League degli ultimi 4 anni e le 8 squadre con la miglior posizione nel ranking UEFA (massimo due squadre per ogni Paese).e in quel caso avrebbero preso il posto del Chelsea; ma i Reds l'anno scorso la Champions non l'hanno neanche giocata, chiudendo ai quarti di finale il loro cammino in Europa League.

- Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.