apprezzato da tifosi e compagni di squadra. ​Alexis Saelemaekers non è proprio il tipo di giocatore bello da vedere, che si prende la scena, ma in otto mesi in Italia ha dimostrato di saperci fare, di poter essere protagonista in questo Milan. Dopo una prima parte di avventura rossonera da spettatore, con solo 22' giocati tra Verona e Fiorentina, nel post lockdown il tuttofare di ​Berchem-Sainte-Agathe,ha svoltato, con 12 partite disputate, 7 di queste da titolare. Da esterno offensivo (a destra o a sinistra) meglio che da terzino,Lavorare a testa bassa è sempre stato il suo imperativo, per lui che ha sempre considerato il Milan "un sogno che si avvera" dare il cento per cento in allenamento e in partita è l'unico modo per continuare a viverlo.Di certo le sue prestazioni hanno convinto il quartier generale del Milan a confermarlo, a riscattarlo dall'Anderlecht per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euroUna cifra assolutamente ragionevole in un'epoca di spese folli, per un giocatore funzionale. ​​Saelemaekers non è il big che fa vendere le magliette, al quale i più giovani si ispirano,, può contare su un giocatore generoso, che non molla mai. In più c'è l'aspetto anagrafico: classe 1999, ha tutto il tempo per migliorare e imparare, e può essere rivendibile in futuro.In questa stagione Saelemakers ha già giocato 6 partite, 3 in Europa League e 3 in campionato, cinque di queste da titolare, per un totale di 456'. Pioli punta su di lui,, per le sfide contro Costa d’Avorio, Inghilterra e Islanda. Mica male, per uno che otto mesi fa era considerato "un codice fiscale".