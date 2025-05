Perché il Milan ha preso Allegri

A volte ritornano. Il giro immenso die il Milan è durato 11 anni e mezzo; e oggi, si sono ritrovati. I rossoneri hanno bisogno di ripartire da zero dopo una stagione difficilissima e chiusa senza qualificazione a nessuna competizione europea, hanno cambiato due allenatori passando da Fonseca a Conceiçao ma la scossa sperata non è arrivata. La Supercoppa italiana non è bastata per confermare l'allenatore portoghese, la società ha deciso di cambiare e puntare di nuovo su Allegri come allenatore per il 2025/26.- Il Milan vuole mettersi alle spalle un'annata negativa, dove è girato tutto male e al termine della quale i tifosi si sono fatti sentire con proteste e contestazione. La società vuole mettere un punto e voltare pagina, tirare una riga mettendosi alle spalle quello che è stato., un tecnico che conose bene l'ambiente rossonero, una figura di personalità e leadership.

- Allegri ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo, l'allenatore sarà coinvolto sul mercato e dirà la sua sulle decisioni importanti. Tra le prime richieste di Max c'è la permanenza di Mike Maignan, al quale verrà proposto un rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno 2026; stesso anno di scadenza del rapporto con Theo Hernandez, per il quale c'è un forte interesse dall'Arabia Saudita. L'idea dell'allenatore è quella di creare la squadra intorno a Rafael Leao, che può diventare il punto fermo dell'Inter del futuro.