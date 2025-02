Perché il Milan ha preso Bondo

Il Milan è stato l'assoluto protagonista della sessione di mercato di gennaio: il club rossonero ha portato in Italia Santiago Gimenez e Joao Felix nel giro di quarantott'ore, in difesa ha chiuso un rinforzo d'esperienza come Kyle Walker e in mezzo al campo ha puntato su un ragazzo di prospettiva ma pronto già da subito:, sia con Nesta che con Bocchetti- Era già da un po' che il Milan stava pensando di prendere un giocatore che potesse dare il cambio a Youssouf Fofana in mezzo al campo,, così i dirigenti rossoneri già nel mercato di gennaio si sono guardati intorno per trovare un'alternativa a Fofana e il profilo che ha convinto tutti è stato quello di Warren Bondo.

- Difficilmente Bondo partirà come titolare nel Milan, il ragazzo è arrivato a titolo definitivo e ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo fino a giugno 2029, segno che la società punta sulla crescita del giocatore che al momento parte dietro i titolari; se - come probabile - Conceiçao dovesse andare avanti con il 4-2-3-1 anche nella seconda parte della stagione,. Gli altri giocatori in rosa che possono fare quel ruolo sono Loftus-Cheek e Musah.