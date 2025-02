Perché il Milan ha preso Gimenez

Santiago Gimenez è sempre stato un vecchio pallino del Milan. I primi contatti per l'attaccante messicano ex Feyenoord c'erano stati un paio d'anni fa, quando i rossoneri cercavano una punta e degli intermediari si erano presentati in sede per proporre il classe 2001. All'epoca non se ne fece niente, ma il Milan non ha mai perso di vista il giocatore che nel frattempo continuava a segnare a raffica in Olanda. Nel frattempo- I rossoneri cercavano una svolta in attacco dopo una prima parte di stagione complicata per Abraham e Morata, poi ceduto al Galatasaray: i due si sono alternati come punta di riferimento ma hanno giocato anche insieme, a entrambi però è mancata continuità sia nel rendimento che in termini di gol.. Inizialmente gli olandesi avevano deciso di tenerlo almeno fino alla fine della stagione, ma alla fine hanno mollato la presa dopo la seconda offerta rossonera.

- Arrivato a Milano nella serata di sabato 1° febbraio, il giorno dopo Gimenez ha svolto le visite mediche e ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore rossonero: "Sono contento. Saluto ai tifosi del Milan, un abbraccio grande e tante benedizioni.". Primi cori dei tifosi per un giocatore che ha spinto molto per trasferirsi in Italia. Su Gimenez c'erano anche altri club di Premier League, ma quando si è fatto avanti il Milan Santiago non ha mai avuto dubbi sulla sua scelta.