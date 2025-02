Perché il Milan ha preso Sottil

Pochi minuti prima della fine della sessione di gennaio di mercato il Milan ha ufficializzato l'arrivo di: quella è la sua posizione naturale e probabilmente anche con Conceiçao giocherà largo sull'out mancino. E' arrivato in prestito con diritto di riscatto, in questi mesi il suo lavoro verrà valutato anche dalla dirigenza per capire poi cosa fare in estate.- L'idea di prendere Sottil è nata nelle ultime ore di mercato quando ha iniziato a circolare l'indiscrezione secondo la quale, oltre a Morata che ormai era già diretto al Galatasaray e a Okafor (poi andato al Napoli),, il nigeriano è rimasto in rossonero ma il Milan ha deciso comunque di prendere anche Sottil.

- Considerando anche l'arrivo di Joao Felix - uno dei colpi più importanti di gennaio - Sottil partirà indietro nelle gerarchie di Conceiçao: nella seconda parte di stagione; con Reijnders che arretrerebbe sulla linea mediana. Sottil arriva per fare l'alternativa sia a Pulisic che a Leao, considerando che gioca a sinistra a piede invertito ma si può adattare anche sull'altra fascia.