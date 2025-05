Perché il Milan ha preso Tare

AC Milan e Calciomercato

Dopo diverse valutazioni su più profili, il Milan ha stretto il cerchio per il ruolo di direttore sportivo intorno al nome di, mai tramontato nelle idee rossonere e ora diventato ufficiale. L'unico obiettivo concreto oltre a lui era Fabio Paratici, con il quale l'affare è saltato all'ultimo dopo una trattativa ben avanzata. Da quel momento tutti gli sforzi si sono concentrati sull'ex dirigente della Lazio, per il quale qualche giorno prima della firma c'era stata un'accelerata importante con dei nuovi contatti tra le parti.- L'idea della società era quella di puntare su- e Tare ha lavorato più di 15 anni nella Lazio di Lotito oltre ad avere un passato da giocatore in Serie A - e che, e negli anni del dirigente albanese i biancocelesti sono stati spesso in Europa. Nella prossima stagione il Milan non giocherà competizioni europee, ma l'obiettivo è quello di tornare protagonisti il prima possibile.

- Tare è quel dirigente che alla Lazio ha portato alcuni dei migliori giocatori degli ultimi anni: dasoffiato alla Fiorentina per meno di 10 milioni di euro e rivenduto a 40 in Arabia Saudita;è stato preso per neanche 5 milioni di euro dal Deportivo La Coruna ed è diventato un giocatore fondamentale nella squadra di Simone Inzaghi; e poi ancora, intuizione del ds che l'ha portato nella capitale a parametro zero dopo la fine del suo contratto al Bayern Monaco. Il colpo più importante però, forse, è aver portato a Romache cercava riscatto dopo le esperienze all'estero tra Dortmund e Siviglia.