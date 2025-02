Perché il Milan ha venduto Morata

L'avventura dial Milan è finita dopo pochi mesi. L'attaccante spagnolo ha lasciato l'Italia per giocare al Galatasaray, dove trova Osimhen e altri ex calciatori della Serie A. I rossoneri hanno lavorato per giorni alla sua cessione, portando avanti parallelamente la trattativa con il Feyenoord per prendere Santiago Gimenez, vecchio pallino della dirigenza. I due affari sono stati portati in porto entrambi e per Morata inizia una nuova vita in Turchia, il quarto Paese della sua carriera dopo Spagna, Italia e Inghilterra.- L'avventura di Morata con il Milan quindi termina in anticipo rispetto al previsto: la scintilla tra l'attaccante spagnolo e i rossoneri non è mai scoccata definitivamente,. Inoltre, secondo quanto racconta La Repubblica, ci sarebbero stati anche rapporti tesi tra l'ex Juventus e Sergio Conceiçao, poi scoppiati dopo la sostituzione di Zagabria.

- Nella prima parte di stagione con il Milan Alvaro Morata ha totalizzato 25 presenze considerando tutte le competizioni:. Qualcuno si aspettava qualche rete in più, ma guardando il passato dello spagnolo non è mai stato un bomber da 30 gol a stagione; l'annata migliore è stata il 2023/24, l'ultima con la maglia dell'Atletico Madrid col quale ha fatto 21 centri.