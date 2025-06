Perché il Milan ha venduto Reijnders

Quella nata come una voce dall'Inghilterra, è diventata realtà:è un nuovo giocatore del Manchester City, l'indiscrezione lanciata tempo fa dal Guardian con il passare delle settimane ha preso corpo diventato prima una trattativa e poi una firma sul contratto.. Guardiola lo voleva in tempi brevi per portarlo al Mondiale per Club, la società l'ha accontentato.

- Il sacrificio di Reijnders era inevitabile dopo che il Milan ha mancato la qualificazione alla prossima Champions League in particolare, e più in generale non ha centrato l'accesso a nessuna delle competizioni europee per il 2025/26.. L'olandese era quello che aveva più mercato e per il quale è stata fatta l'offerta ritenuta più giusta per il suo livello.

- Reijnders, però, non è l'unico top player che può lasciare il Milan. Suè sempre vivo l'interesse del Chelsea nonostante l'ultima offerta sia lontana dalla richiesta dei rossoneri, sullo sfondo ci sono altri club della Premier League e non solo. L'altro nome caldo in uscita è quello di: il Milan ha un accordo con l'Al-Hilal per 30 milioni, ma il giocatore non è convinto della destinazione e sta prendendo tempo; nei giorni scorsi, il suo agente ha avuto colloqui con l'Atletico Madrid ma l'offerta dei Colchoneros per il suo cartellino è considerata ancora troppo bassa dal club rossonero.