Perché il Milan può vendere Leao

Il Milan sta entrando nell'ottica di una. L'attaccante portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2028, ma se dovesse arrivare un'offerta importante non è escluso che possa partire. Al momento offerte concrete non ne sono ancora arrivate, il giocatore non ha mai manifestato la volontà di lasciare i rossoneri; recentemente ha risposto così a una domanda sul suo futuro: "Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere: voglio continuare a divertirmi e a giocare ad alto livello".- A pesare sulla gestione del mercato del Milan è la mancata qualificazione dei rossoneri a una competizione europea per il 2025/26.: tra i nomi dei possibili partenti per fare cassa c'è proprio Rafael Leao, per il quale potrebbero arrivare offerte importanti nei prossimi mesi.

- Se non dovesse essere l'ex Lille a lasciare il Milan, ci sono altri tre giocatori che potrebbero andare via: suc'è un forte interesse del Manchester City con il Chelsea sullo sfondo, la trattativa per il rinnovo diè bloccata e non è escluso che possa andare via, e l'altro nome è quello di. Sono questi i giocatori con più mercato oltre all'attaccante portoghese; uno di loro probabilmente partirà, ma i sacrificati sul mercato potrebbero essere anche di più.