Perché il Milan può vendere Maignan

AFP via Getty Images

La trattativa peril motivo è legato all'offerta presentata dalla società che è scesa dai 5 milioni di base fissa ai 4 con bonus legati alla qualificazione alla Champions League 2026/27. Una mossa che probabilmente ha deluso e infastidito l'ex Lille, per il quale potrebbe aprirsi una pista in Premier: il Chelsea lo sta seguendo da almeno un anno, il Manchester United sta pensando di prendere un nuovo portiere al posto di Onana. In caso di addio, ai rossoneri piacciono Svilar e Carnesecchi.

- A pesare sulla gestione del mercato del Milan è la mancata qualificazione dei rossoneri a una competizione europea per il 2025/26.: tra i nomi dei possibili partenti per fare cassa c'è proprio Mike Maignan, per il quale potrebbero arrivare offerte importanti nei prossimi mesi.

- Se non dovesse essere l'ex Lille a lasciare il Milan, ci sono altri tre giocatori che potrebbero andare via: suc'è un forte interesse del Manchester City con il Chelsea sullo sfondo, gli altri nomi sono quelli di. Sono questi i giocatori con più mercato oltre al portiere francese uno di loro probabilmente partirà, ma i sacrificati sul mercato potrebbero essere anche di più.