Perché il Milan può vendere Theo Hernandez

La stagione dial Milan è stato un sali e scendi tra prestazioni da top player e altre partite in cui è andato in difficoltà. In generale, in sei anni con la maglia rossonera il terzino francese ha giocato ad alti livelli sono a tratti, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma al momento non ci sono margini per un rinnovo; con questo scenario, la società sta pensando a una cessione di Theo che potrebbe avere mercato all'estero. Al momento di offerte concrete sul tavolo del Milan non ne sono ancora arrivate, ma il giocatore può attirare l'attenzione dei top club.

- A pesare sulla gestione del mercato del Milan è la mancata qualificazione dei rossoneri a una competizione europea per il 2025/26.: tra i nomi dei possibili partenti per fare cassa c'è proprio Theo Hernandez, per il quale potrebbero aprirsi anche delle porte in Arabia Saudita.- Se non dovesse essere l'ex Atletico Madrid a lasciare il Milan, ci sono altri tre giocatori che potrebbero andare via: suc'è un forte interesse del Manchester City con il Chelsea sullo sfondo, la trattativa per il rinnovo diè bloccata e non è escluso che possa andare via, e l'altro nome è quello di. Sono questi i giocatori con più mercato oltre al terzino francese; uno di loro probabilmente partirà, ma i sacrificati sul mercato potrebbero essere anche di più.