Perché il Milan vuole Allegri

A volte ritornano. Forse.; e oggi, forse, si possono ritrovare. I rossoneri hanno bisogno di ripartire da zero dopo una stagione difficilissima e chiusa senza qualificazione a nessuna competizione europea, hanno cambiato due allenatori passando da Fonseca a Conceiçao ma la scossa sperata non è arrivata. La Supercoppa italiana non è bastata per confermare l'allenatore portoghese, la società ha deciso di cambiare e ora Allegri è l'allenatore favorito per il 2025/26.

- Il Milan vuole mettersi alle spalla un'annata negativa, dove è girato tutto male e al termine della quale i tifosi si sono fatti sentire con proteste e contestazione. La società vuole mettere un punto e voltare pagina, tirare una riga mettendosi alle spalle quello che è stato., un tecnico che conose bene l'ambiente rossonero, una figura di personalità e leadership.- Il Milan ha fatto la prima proposta ad Allegri: tre anni di contratto a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus.per il ritorno del tecnico che si è già seduto su quella panchina dall'estate 2010 al gennaio 2014. Decisivo il ruolo di Igli Tare, che si è mosso in prima persona per provare a sbloccare la situazione e ha avuto un lungo colloquio con il possibile nuovo allenatore del Milan.