Perché il Monza ha preso Castrovilli

Al Monza, per rilanciarsi. Dopo le ultime stagioni complicate tra Fiorentina e Lazio, negli accordi non sono previsti né diritto né obbligo di riscatto. Qualche mese per cambiare aria e cercare quella continuità ormai persa da tempo: il giocatore è stato subito convocato per la partita contro il Verona ma probabilmente avrà bisogno di qualche allenamento in più per mettersi al pari dei compagni.

- Se dovesse tornare qualche di qualche anno fa a Monza farebbe il titolare, l'allenatore Bocchetti crede nel ragazzo che è stato scelto per sostituire Daniel Maldini diretto all'Atalanta: "Ho parlato con lui a telefono, era carico e motivato - ha rivelato il tecnico prima della partita col Verona -. È un grande professionista, sono contento di averlo a disposizione già da oggi. È quello che serve a noi".

- Quando era più piccolo era considerato uno dei migliori centrocampisti giovani italiani, nel 2021 vince l'Europeo con l'Italia di Roberto Mancini dopo una stagione da titolare fisso nella Fiorentina., l'estate scorsa lascia i viola per fine contratto e firma con la Lazio a parametro zero. Una decina di presenze tra campionato e coppe la maggior parte delle quali da subentrato, ora una nuova avventura per rilanciarsi: il Monza punta su Castrovilli.