Perché il Napoli ha preso Okafor dal Milan

Dopo aver trattato senza successo Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi - per il primo era troppo alta la richiesta del cartellino, l'altro era poco convinto di trasferirsi -, chiudendo così - almeno temporaneamente - l'avventura sfortunata in rossonero.- I dirigenti del Napoli erano consapevoli che il classe 2000 era in uscita dal Milan, dopo essere stato a un passo dal Lipsia - era tutto fatto, non ha superato le visite mediche - non sono arrivate altre offerte concrete e così fino a poche ore dalla fine del mercato il giocatore era ancora a Milano.- Come detto, l'ex Basilea sarà il sostituto di Kvaratskhelia solo a livello numerico nella rosa di Conte, almeno inizialmente: un attaccante per un attaccante., che anche nella seconda parte di stagione dovrebbero essere ancora Neres e Politano con Lukaku al centro dell'attacco. Lì davanti, le altre soluzioni di Antonio Conte sono Ngonge, Simeone e Raspadori, considerato un jolly che può giocare ovunque nel tridente ed è per questo che l'allenatore ha voluto tenerlo.