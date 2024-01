Perché il Napoli non può tesserare Popovic

Il blitz del Napoli in un hotel di Milano è stato decisivo per strappare il sì di Matija Popovic. Dopo la trattativa saltata con il Milan il giocatore è rimasto in Italia e gli azzurri si sono inseriti superando la concorrenza di club stranieri. Così il classe 2006 cresciuto nel Partizan Belgrado arriverà in Serie A: visite mediche già effettuate con il Napoli, che ora sta cercando un nuovo club dove lasciarlo sei mesi in prestito.



PERCHE' IL NAPOLI NON PUO' PRENDERE POPOVIC - Ma perché Popovic non può andare subito al Napoli? L'attaccante ha il passaporto serbo e lo status da extracomunitario, a causa del quale il club di De Laurentiis non può tesserarlo subito perché ha già riempito i posti disponibili in rosa raggiungendo il numero massimo consentito. Così la società sta cercando una soluzione per mandarlo a giocare in prestito. Si era fatto avanti il Frosinone, ma poi si è tirato indietro perché i giallazzurri si sono resi conto di non avere neanche loro slot a disposizione. Ora è spuntata l'ipotesi Monza.



POPOVIC-MILAN SALTATA - L'intrigo legato al futuro di Popovic contitua. Era iniziato con il giocatore che si imbarcava su un aereo diretto a Milano per firmare col Milan. Già... I rossoneri si erano portati avanti avviando i contatti già da tempo con la famiglia e il suo entourage, ma al momento di definire gli ultimi dettagli la trattativa è saltata perché l'agente del giocatore chiedeva delle commissioni che per il Milan erano considerate eccessive. E così non se n'è fatto più nulla. Ora c'è il Napoli, ma prima bisogna risolvere i nodi legati al regolamento del tesseramento degli extracomunitari.