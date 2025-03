Perché il Napoli vuole Gatti dalla Juventus

Getty Images

In questa fase della stagione i club iniziano a pianificare le strategie di mercato: ci si mette a tavolino e si studiano i piani per l'estate. Nomi da valutare e sui quali capire come muoversi, alcuni dirigenti hanno già ben focalizzati gli obiettivi e hanno avviato i primi contatti per anticipare la concorrenza.in attacco: questi sono i ruoli per i quali il ds Manna si è messo già a lavoro, in attesa di capire come finirà il campionato.

- Per la difesa piace moltodella Juventus, classe '98 è pallino di Manna che è stato uno dei suoi principali promotori quando il ragazzo si è trasferito a Torino dal Frosinone.che nei giorni scorsi è stato a Milano per fare degli incontri già programmati, e non è escluso che abbia incontrato anche l'agente di Gatti per una chiacchierata preliminare.

- Contatti con la Juventus al momento non ce ne sono ancora stati, i bianconeri hanno messo tutto in stand by in attesa di capire se riusciranno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.dopo aver preso Buongiorno per 40 milioni dal Torino (35 più 5 di bonus), il centrale della Juve è il primo nome di un elenco che comprende anche altri giocatori. Al momento solo un'idea, da sviluppare eventualmente più avanti.