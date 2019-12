Chiariamo subito:il calciatore più vicino a Maradona che abbiamo mai visto, probabilmente uno dei primi tre di sempre,. Il quale - nei suoi intenti - intende premiare. Se non fosse così, del resto, non lo assegnerebbero ogni dodici mesi ma ogni cinque, dieci o cinquant’anni. E allora la domanda che rivolgiamo ai giurati (più che a France Football, il quale organizza ma non ci risulta che influenzi) è la seguente:. E’ stato il capocannoniere della Liga, che ha vinto con il Barcellona, ma è stato sbattuto fuori in Champions ed è rimasto ancora una volta a secco con l’Argentina che ha ceduto la Coppa America al Brasile. Visto che di solito si cerca di premiare chi ha unito elevato rendimento personale e successi di squadra,, che ha vinto lo scudetto con la Juve, senza essere capocannoniere, e la Nations League (una competizione non proprio memorabile) con il Portogallo.Non c’è grande differenza, anche se abbiamo negli occhi le ultime magie di Leo e le recenti difficoltà di Cristiano. Ma non è questo il punto centrale della questione. Lo sarebbe se il Pallone d’oro dovesse andare per forza a uno dei due, però in teoria non è così. La verità è che. E a quel puntoEntrambi hanno disputato una stagione straordinaria,Il portiere ha aggiunto alla Champions anche la Coppa America; il difensore è stato il leader della squadra inglese e ha giocato la finale di Nations League con l’Olanda.. Se poi deve per forza vincere qualcuno che richiama l’attenzione del mondo, ci inchiniamo alle regole del marketing.@steagresti