Perché il Parma ha scelto Cuesta come allenatore

Carlos Cuesta arriva in Italia per fare la storia. Il nuovo allenatore del Parma sarà il più giovane nel campionato 2025/26, superato anche il primato della scorsa stagione di Cesc Fabregas.: prima di lui c'era stato Elio Loschi, che a 29 anni 9 mesi e 20 giorni era sulla panchina della Triestina per una partita di fine maggio contro la Juventus; e proprio con la Juve debutterà il Parma di Cuesta, che per il giorno dell'esordio avrà 30 e 26 giorni.

- Dietro la scelta di puntare su un allenatore classe '95 che finora aveva lavorato sempre dietro le quinte - è la sua prima esperienza da tecnico -, come ha raccontato lo stesso dirigente: "Ricordo quando venne a Torino per la prima volta, ho sentito qualcosa di speciale: era così curioso e con un’incredibile passione per il calcio. Quando se ne andò dissi al responsabile del settore giovanile di ingaggiarlo, avevamo bisogno di lui. Temevamo che gli altri allenatori potessero prendere in maniera particolare l’arrivo di un ragazzo così giovane, ma con la sua empatia e il suo carattere ha fatto in modo che giorno dopo giorno tutti gli altri allenatori lo accettassero”.

- Tra gli incontri che gli hanno cambiato la vita c'è quello con Arteta, quando era vice di Guardiola al Manchester City e Cuesta era andato a fare visita ai Citizens per aggiornarsi in un momento in cui era senza squadra. Quel giorno Arteta aveva capito che il collega aveva qualcosa di speciale, e quando è andato all'Arsenal l'ha portato con sé nello staff come allenatore dello sviluppo individuale. E lui a Londra ha lasciato un gran ricordo, come racconta anche"Rimani ovviamente sorpreso quando uno così giovane arriva in un grande club come l’Arsenal, ma lui sa quello che fa e come parlare ai giocatori. È stato fantastico sin dall’inizio, il nostro rapporto era davvero speciale e mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi. Sono sicuro che un giorno diventerà l’allenatore di un grande club, perché ha le idee chiare”.: "Riesce ad ascoltare i giocatori perché anche lui è giovane, mi ha aiutato molto a migliorare e a crescere".