Perché il Real Madrid festeggia le grandi vittorie con una sedia bianca?

Non sarà passata inosservata ladopo la vittoria in rimonta sul Bayern Monaco e la conquista della finale di Champions League: c"L'ho fatta per Alaba – ha detto ad Alessandro Del Piero che lo ha intervistato nel dopo gara per la CBS -. È un calciatore molto importante per noi. Penso che la sedia dovesse essere alzata di nuovo perché i tifosi lo tirassero su di morale e tutti sono importanti".

Questa bizzarra celebrazione fu messa in scena per la prima volta in occasione del successo ottenuto (anche allora in rimonta) sul Paris Saint-Germain. Un risultato che spianò la strada verso la finale e la conquista di quella edizione della Champions (2021-2022). A