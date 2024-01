Perché il riscatto di Alcaraz alla Juventus è così alto

Carlos Alcaraz alla Juventus è un colpo targato Giuntoli. Il centrocampista argentino è un pupillo del dirigente bianconero che un anno fa aveva già provato a portarlo a Napoli. Classe 2003, arriva dal Southampton in prestito per 3,7 milioni di euro più altri 200mila di oneri accessori, con un diritto di riscatto fissato a 49,5 milioni che può aumentare in base al raggiungimento di obiettivi prefissati.



IL PIANO DELLA JUVE PER CONFERMARE ALCARAZ - Un riscatto alto, altissimo. Quasi impossibile da esercitare. E probabilmente anche nelle idee della Juventus non ci sarà la volontà di spendere una cifra così importante a fine stagione. Se la Juve dovesse decidere di prendere Alcaraz a titolo definitivo, potrebbero decidere di sedersi col Southampton e rinegoziare le cifre.



IL DIRITTO DI RISCATTO DI ALCARAZ ALLA JUVE - Il diritto di riscatto così alto potrebbe essere stato fissato per convincere il Southampton a privarsi del giocatore a metà stagione nonostante fosse considerato un jolly utile per la squadra che punta alla promozione in Premier League. Ma sembra complicato che la Juve possa spendere una cifra così alta tra sei mesi. L’affare complessivo è di 53 milioni di euro tra prestito e riscatto per un giocatore preso dalla seconda divisione inglese.