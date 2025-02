Perché il Var non ha tolto il secondo giallo di Tomori

Paolo D'Angelo

50 minuti fa

5

Episodio insolito nel corso della sfida tra Empoli e Milan. Al 55esimo minuto della partita, Fikayo Tomori è stato espulso dal direttore di gara Pairetto per doppio giallo, dopo aver steso Colombo. Il centrale inglese, infatti, era già stato ammonito al 36esimo del primo tempo.



Il problema sta nel possibile fuorigioco dell'attaccante dell'Empoli, che sembrava partito in posizione irregolare. Visto che si è trattato del secondo giallo e non di un rosso diretto, però, il protocollo dice che il Var non può intervenire e di conseguenza non può cancellare la decisione di campo.