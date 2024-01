Perché Juventus-Sassuolo si gioca martedì e cosa succede al fantacalcio

Redazione CM

Juventus-Sassuolo, match valevole per la 20esima giornata di Serie A, è in programma martedì 16 gennaio. Perché si gioca martedì? La ragione è 'televisiva', ed è legata alla visibilità. Questo weekend Sky ha tre partite: Monza-Inter, Lazio-Lecce e Atalanta-Frosinone. Quindi lo slot di lunedì sera (che ha Sky) va ad Atalanta-Frosinone, visto che la squadra di Di Francesco è impegnata in Coppa Italia giovedì 11 gennaio contro la Juventus.



NO AL LUNEDI' - Quindi Juventus-Sassuolo poteva andare solo, eventualmente, lunedì alle 18:30. Slot in cui le tv, quando possono, non vogliono mai mettere le big perché è lo slot meno visto in assoluto. Da qui la decisione di spostare il match al martedì sera, anche perché il Sassuolo, il weekend del 20-21 gennaio, non è impegnato in nessun match visto che da calendario aveva il Napoli, impegnato in Supercoppa italiana (giovedì 18 gennaio, all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh contro la Fiorentina).



COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO - il regolamento di Fantacalcio.it prevede che tutti i giocatori, compresi gli infortunati e gli squalificati, coinvolti in partite che si giocano 48 ore prima o 48 ore dopo l'orario standard della giornata (ossia domenica alle 15) ricevano il 6 politico. Juventus-Sassuolo (giocandosi martedì alle 20.45) è al di fuori del suddetto range e quindi, da regolamento, si dovrebbe attuare la regola del 6 politico per tutti i giocatori delle due squadre. Al netto del regolamento, Fantacalcio.it, darà però la possibilità a ogni lega di decidere indipendentemente se attuare la norma del 6 politico oppure attendere normalmente l'esito di Juventus-Sassuolo prima di calcolare la giornata il mercoledì mattina. I voti di Juventus-Sassuolo saranno infatti regolarmente assegnati. Sarà come detto a descrizione di ogni lega decidere se seguire il regolamento alla lettera (e quindi calcolare la giornata con i 6 politici) o aspettare il posticipo del martedì.