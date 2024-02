Perché Juventus-Udinese si gioca lunedì sera

Redazione CM

Juventus-Udinese si giocherà lunedì sera alle 20.45. Alla base della scelta esigenze televisive. Da martedì 6 febbraio al sabato 10 febbraio, giorno della finale, va in scena la 74esima edizione del Festival di Sanremo, che sta calamitando tutti gli ascolti, motivo per il quale la Lega Serie A ha pianificato il 24° turno di campionato con un’attenzione particolare all'appuntamento nella città dei fiori. Ecco perché la sfida tra Juventus e Udinese non si gioca sabato 10 febbraio alle 20.45, giorno della finale del Festival, ma nella serata di lunedì 12 febbraio.