Perché Kean all’Atletico Madrid è saltato

Era tutto fatto per il trasferimento di Moise Kean all’Atletico Madrid. L’attaccante classe 2000 aveva fatto anche le visite mediche ed era pronto per firmare il contratto. Ma l’affare è saltato poco prima della firma e così il trasferimento Kean all’Atletico Madrid è saltato.









LE CONDIZIONI DI KEAN - Il motivo è legato alle condizioni fisiche del giocatore. Moise è alle prese con un infortunio alla tibia che gli ha fatto saltare le ultime partite con la Juve. L’Atletico era consapevole di questo problema e ha approfondito le visite mediche: quello che non si aspettavano era che i tempi di recupero saranno più lunghi di quanto si aspettavano.









PERCHÉ KEAN ALL’ATLETICO MADRID È SALTATA - Per questo hanno chiesto di rivedere gli accordi: con la Juve era stata trovata l’intesa sulla base di un prestito oneroso da 500mila euro, senza nessun vincolo di riscatto e l’ingaggio da circa 4 milioni di euro pagato interamente dall’Atletico Madrid. Dopo le visite però i Colchoneros hanno chiesto di rivedere la percentuale di pagamento dell’ingaggio perché non erano più disposti a pagare tutto lo stipendio. La Juve non si è detta disposta a rinegoziare, così è saltato tutto.