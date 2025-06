Perché Kostic può giocare il Mondiale per Club con la Juventus

Getty Images

La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo format. I bianconeri sono l'unica squadra italiana insieme all'Inter, la squadra di Tudor è stata inserita nel gruppo G con Al-Ain, Manchester City e Casablanca; le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta.; inoltre, i club partecipanti potranno sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio.

- I bianconeri potrebbero approfittare di questa finestra di mercato extra per rinforzare la rosa in vista del torneo negli Stati Uniti., che dopo il prestito in Turchia al Fenerbahçe, torna a Torino: probabilmente sarà aggregato alla squadra per il torneo negli Stati Uniti e proverà a giocarsi le sue chance nel Mondiale per Club.

- Kostic è andato al Fenerbahçe l'estate scorsa in prestito a mercato in entrata già chiuso in Italia, dopo aver rifiutato la Fiorentina e alcune destinazioni in Arabia:, alle quali si aggiungono 9 assist e 2 gol. Il serbo ha giocato molte partite anche da terzino sinistro, giocando anche mezz'ora da difensore centrale in una gara interna contro il Kayserispor ad aprile scorso, finita 3-3.