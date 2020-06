Il vecchio e il bambino. Bisogna citare un grande classico del cantautore Francesco Guccini per descrivere il mercato dell'Inter a centrocampo.che in Serie A ha dimostrato di saperci fare, nelle. L'ex allenatore del Chelsea condivide la scelta societaria di puntare sui giovani italiani talentuosi (Tonali, appunto, dopo Sensi e Barella), ma non ha mai nascosto di volere in rosa anche un profilo diverso, un giocatore pronto, un leader, abituato a certe pressioni e a certi ritmi, in grado di prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà.Conte lo ha avuto e lo ha valorizzato alla Juve, ora spinge per vederlo in nerazzurro. L'affare è tutt'altro che semplice, perché il Barcellona, del quale è diventato titolare grazie a prestazioni convincenti (l'ultima, con gol, a Maiorca), non fa sconti, perché Vidal non vuole essere considerato uno qualunque (tradotto, non vuole finire nella trattativa che porterebbe Lautaro in blaugrana), come dichiarato in una recente intervista: "Conte continua a chiamarmi all'Inter? Abbiamo un ottimo rapporto, sa che sono un vincente e che può fidarsi di me.anzi ho una carriera molto importante".A questo bisogna aggiungere il fattore economico: il Guerrierodi rientro dal Cagliari, che ha un ingaggio di poco inferiore ai 5 milioni di euro netti all'anno. L'Inter studia la situazione, senza fretta. Il tempo non manca.